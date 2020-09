Beffa Kumbulla. Laziali furibondi

Tuttosport (S.Di Stefano) – A tenere banco per tutta la giornata tra i tifosi laziali è stato l’arrivo di Marash Kumbulla. Ma sulla sponda sbagliata del Tevere, quella giallorossa. Tanti erano i commenti sui social di benvenuto all’ex difensore dell’Hellas quando sembrava in pungo al ds Igli Tare, quanti erano quelli dei giallorossi che prendevano in giro i cugini (una mole che ha costretto Kumbulla a chiudere l’account Instagram) ma anche sui forum biancocelesti che ricordavano: “La storia si ripete”. Una circostanza che ricorda l’affare Astori, quando il compianto difensore che all’epoca Tare era certo di portare a Formello venne soffiato dai cugini. All’epoca però Tare ripiegò su Stefan de Vrij e la storia gli diede ragione. Stavolta la Lazio sembra sentirsi più spiazzata. Primo perché di profili come Kumbulla non ce ne sono tantissimi in giro e quei pochi costano, si vedano per esempio le cifre per arrivare a Izzo. Secondo perché a quanto si intende, la società non sembra così intenzionata a fare un difensore in entrata se prima non parte Bastos.