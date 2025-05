Il Tempo (L. Pes) – Dopo 148 giorni e 19 risultati utili consecutivi, la Roma cade a Bergamo e vede complicarsi la corsa Champions: Juve e Lazio restano avanti di un punto a due giornate dalla fine. Ranieri cambia solo Rensch per l’infortunato Pellegrini, ma l’olandese sbaglia sul vantaggio di Lookman. I giallorossi crescono e trovano il pari con Cristante su assist di Soulé. A inizio ripresa Sozza assegna un rigore per fallo su Koné, poi revocato dal Var tra le proteste.

Al 76’ Sulemana segna il 2-1, complice anche l’uscita di Rensch. Ranieri prova il tutto per tutto solo nel finale, ma senza punte. L’allenatore si infuria nel post gara: “Il Var non doveva intervenire, ci avevano detto così. Marelli dice che non c’è contatto? Ma come fa a dirlo?”. Ora il Milan all’Olimpico, poi il Torino: non dipende più dalla Roma.