Befana maledetta per la Roma: ben 8 sconfitte nelle 15 sfide disputate tra il 5 e il 6 gennaio dal 1997

Pagine Romaniste (Alessio Nardo) – Risveglio amaro per la Roma, che inizia nel peggiore dei modi il suo 2020. I giallorossi perdono contro il Torino per 2-0 grazie ad un super Andrea Belotti e vedono affievolirsi i sogni d’altissima classifica. L’Epifania si conferma festa maledetta per la formazione capitolina: 4 vittorie, 3 pareggi e ben 8 sconfitte nelle 15 gare giocate tra il 5 e il 6 gennaio negli ultimi 25 anni.

S’interrompe la striscia di 9 trionfi interni consecutivi contro il Torino in campionato. L’ultimo passo falso risaliva al 13 maggio 2007, 0-1 con gol di Roberto Muzzi. Da allora granata sempre sconfitti in casa della Roma, con la sola eccezione del successo per 2-1 maturato in Coppa Italia, agli ottavi di finale, il 20 dicembre 2017. Anche Walter Mazzarri sfata un tabù: non batteva infatti i giallorossi da 7 anni, ossia dal 6 gennaio 2013, quando allenava il Napoli. Al San Paolo finì 4-1 con tripletta di Cavani e reti di Maggio e Osvaldo. Quella di ieri, per la squadra di Paulo Fonseca, è la 2^ sconfitta interna stagionale, dopo lo 0-2 con l’Atalanta del 25 settembre. Da allora erano maturati 4 successi e 3 pari in 7 sfide casalinghe.

Relativamente al campionato, la Roma ha mantenuto la porta inviolata all’Olimpico solo in occasione del 3-0 al Brescia del 24 novembre. 13 i gol subiti nei restanti 8 match disputati tra le mura amiche: 3 col Genoa; 2 con Sassuolo, Atalanta e Torino; 1 con Cagliari, Napoli, Milan e Spal. Il “Gallo” Belotti, che non segnava alla Roma dal 25 settembre 2016, è il secondo giocatore (dopo Mimmo Berardi) ad infliggere una doppietta ai giallorossi in questa stagione. Due reti di un romanista nei 90’ mancano invece da quasi un anno: 23 febbraio 2019 a Frosinone, autore Edin Dzeko. Sono 6 su 6 i rigori calciati e trasformati contro la Roma da agosto. Ultimo penalty intercettato il 5 maggio scorso, da Mirante al genoano Sanabria.

Gare disputate dalla Roma sotto la Befana negli ultimi 25 anni

5 gennaio 2020: Roma-Torino 0-2

6 gennaio 2018: Roma-Atalanta 1-2

6 gennaio 2016: Chievo-Roma 3-3

6 gennaio 2015: Udinese-Roma 0-1

5 gennaio 2014: Juventus-Roma 3-0

6 gennaio 2013: Napoli-Roma 4-1

6 gennaio 2011: Roma-Catania 4-2

6 gennaio 2010: Cagliari-Roma 2-2

6 gennaio 2005: Lazio-Roma 3-1

6 gennaio 2004: Roma-Milan 1-2

6 gennaio 2002: Roma-Torino 1-0

6 gennaio 2000: Roma-Bari 3-1

6 gennaio 1999: Roma-Piacenza 2-2

6 gennaio 1998: Lazio-Roma 4-1 (Coppa Italia)

5 gennaio 1997: Inter-Roma 3-1

Vittorie: 4

Pareggi: 3

Sconfitte: 8