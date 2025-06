Bebe Vio, icona della scherma paralimpica italiana, torna a farsi portavoce di inclusione e solidarietà con i WEmbrace Games, in programma giovedì 12 giugno 2025 alle 20:00 allo Stadio dei Marmi di Roma. L’evento, organizzato dall’Associazione Art4sport di cui Bebe è ambasciatrice, sarà una serata all’insegna del divertimento, dello sport e della musica, con ingresso gratuito e donazioni libere per sostenere l’acquisto di protesi.

La campionessa ha anticipato alcuni nomi che parteciperanno: “Martin Castrogiovanni sarà un capitano, l’altro nome lo tengo segreto, ma piacerà molto ai romani e ai romanisti. Ci saranno anche Marco Materazzi, Paola Cortellesi e Bernardo Corradi, per includere anche i tifosi della Lazio. Quest’anno vogliamo unire, non dividere”. A completare il cast, anche Carl Brave.

Le squadre saranno miste, composte da uomini, donne, bambini e ragazzi con disabilità, per un totale di 20 componenti ciascuna. Bebe ha raccontato anche delle sue condizioni fisiche: “Sto cercando di rimettermi in forma e seguo un percorso più ragionato per recuperare. Il corpo fa un po’ ‘schifo’, ma la testa va avanti”.