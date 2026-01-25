Bayern Monaco e inglesi inseguono Svilar, ma ora Roma è casa

La Gazzetta Dello Sport (Andrea Pugliese) – Dieci gare senza subire gol in Serie A e altre tre in Europa League: Svilar sta vivendo una stagione da protagonista, fatta di interventi decisivi e continuità. La scorsa estate, prima di virare su Donnarumma, anche il Manchester City aveva valutato il suo profilo. Oggi il portiere è seguito con attenzione dal Bayern Monaco e da diversi club inglesi: tra questi figurano Chelsea, Tottenham e il Bournemouth, dove ritroverebbe Tiago Pinto.

Nonostante l’interesse, il portiere non pensa minimamente a lasciare Roma adesso: il rinnovo firmato mesi fa lo considera l’inizio di un nuovo percorso. La sensazione è che resterà giallorosso anche nella prossima stagione.

A giugno, però, un sacrificio pesante sarà inevitabile: il principale indiziato è N’Dicka. Se dovesse partire anche un secondo big, i nomi sul tavolo restano Koné e lo stesso Svilar.