Bayer Leverkusen, Schick in dubbio per la Roma. Alonso: “Non migliora, momento difficile per lui”

Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa dell’ex giallorosso Patrick Schick, alle prese da diverso tempo con un problema all’adduttore. Queste le parole dello spagnolo: “Patrik non fa parte della squadra. Non è con noi ora e probabilmente non lo sarà la prossima settimana. Se sarà per un periodo più lungo non posso dirlo perché non sono un medico, ma il miglioramento non è stato così rapido come speravamo: questa è la situazione e dobbiamo essere un po’ più pazienti“. L’ex-centrocampista spagnolo ha poi concluso dicendo: “Non è facile né per noi né per lui, e dobbiamo aiutarlo a sentirsi meglio“.