Bayer Leverkusen-Roma: le probabili formazioni e dove vederla. Dybala jolly a partita in corso, c’è Wijnaldum titolare. Conferma per Bove, Smalling in panchina

Pagine Romaniste (L.Meriggioli) – Europa. Ultima fermata prima della Puskas Arena di Budapest. Due squadre, un solo pass per la finale. L’appuntamento è fissato a domani ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen, dove gli uomini di Mourinho hanno una chiamata con il destino e il bisogno di rispondere presente per continuare a sognare insieme un’altra finale europea dopo quella dello scorso anno a Tirana. I giallorossi hanno vinto il primo tempo per 1-0 allo stadio Olimpico di Roma, dove il classe ’02 Bove, ha regalato un vantaggio, seppur minimo, da sfruttare in terra tedesca.

La Roma domani sarà lontana da quel centro pulsante che ha spinto la propria squadra nel corso degli anni a superare imprese mastodontiche e alla BayArena si prospetta un clima incandescente, tutto esaurito e lo stesso sogno a cui aspirare. Tutto o niente. Questo è il concetto che meglio esprime lo stato d’animo e gli obiettivi delle due squadre, entrambe lontane dalla zona Champions League in campionato e con un chiaro obiettivo stagionale dichiarato da tempo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYER LEVERKUSEN-ROMA

L’ampio turnover di José Mourinho durante Bologna–Roma, ha permesso a numerosi giocatori di poter finalmente recuperare energie per la partita più importante dell’anno. Nonostante il turnover c’è da fare i conti con alcuni acciacchi tra cui quello di Celik. Il turco oggi ha svolto la seduta in gruppo e le sue condizioni non preoccupano ma è incerta la sua presenza dal primo minuto contro i tedeschi. Il posto sulla corsia di destra potrebbe andare a Zalewski.

Pochi dubbi in difesa, con Rui Patricio tra i pali dietro il terzetto difensivo Cristante-Mancini-Ibanez. Sulla corsia di sinistra spazio a Spinazzola, mentre a centrocampo lo Special One dovrebbe optare per la coppia di mediana Matic-Bove, con Pellegrini e Wijnaldum alle spalle dell’unica punta Abraham. L’impiego di Dybala dal 1′ sembra un miraggio, molto più probabile il suo utilizzo a gara in corso come jolly. Dovrebbero partire alla volta della spedizione in terra tedesca anche Smalling ed El Shaarawy.

Xabi Alonso dovrà rinunciare a Kossounou e Andrich, entrambi si erano infortunati durante la gara di andata all’Olimpico. Il modulo scelto dovrebbe essere il 3-4-3, Hradecky in porta, Hincapié, Tapsoba e Tah il terzetto difensivo. A centrocampo la coppia Palacios e Demirbay, con Frimpong e Bakker laterali. Davanti il tridente con Diaby e Wirtz alle spalle di Hlosek, al momento favorito sull’iraniano Azmoun.

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-ROMA

La partita Bayer Leverkusen-Roma, in programma domani giovedì 18 maggio alle ore 21, sarà trasmessa in chiaro su Rai1 e anche su Sky (Sky Sport Football canale 203, Sky Sport canale 253) e Dazn.

BAYER LEVERKUSEN-ROMA: ARBITRA VINCIC, AL VAR KAJTAZOVIC

La squadra arbitrale di domani sarà tutta slovena: a dirigere Slavko Vincic, assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, il quarto ufficiale sarà Irfan Peljto. Nejc Kajtazovic sarà al VAR con Matej Jug AVAR. Per il direttore di gara c’è un solo precedente con entrambe le squadre. Con la Roma l’incontro risale allo scorso febbraio, gara vinta dai giallorossi per 2-0 contro il Salisburgo, mentre con il Leverkusen il precedente risale alla stagione 2019-2020, quando la squadra tedesca si impose per 2-1 sul Porto sempre in Europa League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Hlozek.

A disposizione: Lomb, Neutgens, Azmoun, Amiri, Hudson-Odoi, Adli, Fosu-Mensah, Azhil. Allenatore: Xabi Alonso.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnladum, Spinazzola; Pellegrini, Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Camara, Missori, Celik, Tahirovic, Faticanti, El Shaarawy, Dybala, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Vincic.

Assistenti: Klancnik, Kovacic.

IV uomo: Peljto.

VAR: Kajtazovic.

AVAR: Jug.