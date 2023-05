José Mourinho va verso la scelta del doppio centravanti per la sfida con il Bayer Leverkusen. Arretrato Pellegrini sulla linea dei centrocampisti, con Abraham e Belotti come duo offensivo. Panchina per Paulo Dybala, lo riporta Angelo Mangiante.

