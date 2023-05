La conferenza stampa della vigilia della semifinale di ritorno di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma, vedrà come protagonisti José Mourinho e Nemanja Matic, alla BayArena. I giallorossi svolgeranno la rifinitura a Trigoria mercoledì alle 12:00 e poi partiranno per la Germania, dove lo Special One ed il centrocampista parleranno alle 18:20.