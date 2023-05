Bayer Leverkusen-Roma, arbitra Vinčić: un solo precedente con lo sloveno

Slavko Vinčić arbitrerà Bayer Leverkusen-Roma, gara valida per la semifinale di ritorno di Europa League. Con lui ci saranno assistenti connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Il IV Uomo invece sarà Irfan Peljto. Il VAR è affidato a Nejc Kajtazovic, Matej Jug l’AVAR.

Lo sloveno ha un solo precedente con la Roma e risale allo scorso febbraio: la vittoria con il Salisburgo per 2-0, match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. L’unico incontro dei tedeschi con l’arbitro Vinčić risale alla stagione 2019/2020, quando il Leverkusen vinse 2-1 contro il Porto. La gara consegnò ai tedeschi il pass per gli ottavi di Europa League.

L’arbitro Vinčić ha inoltre arbitrato la finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Rangers dello scorso anno.