Nonostante in Germania sia la Festa del Padre, i tifosi della Roma saranno soggetti ad alcol test a campione prima dell’ingresso alla BayArena. Per la partita di ritorno delle semifinali di Europa League, i supporter giallorossi in trasferta che verranno trovati con una soglia di ubriachezza alta all’etilometro non potranno accedere allo stadio, dove è anche vietato fumare. Lo riporta La Gazzetta.it.