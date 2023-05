Bayer Leverkusen-Roma, al via dalle 12 di oggi la prima fase di vendita dei tagliandi

Il gong suonerà alle 12. A mezzogiorno comincerà la vendita dei tagliandi per i tifosi romanisti che desiderano sostenere la Roma di Mourinho in Germania, nel ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La partita è in programma giovedì 18 maggio alle 21.

La prima fase è dedicata ai tifosi in possesso dell’abbonamento Serie A, sia nella versione Classic che in quella Plus, e si concluderà giovedì 4 maggio alle 11.59. Da quel momento, poi, scatterà la fase successiva, vale a dire la vendita libera. Il costo di un tagliando è di 15 euro.

Sui voucher, che non consentiranno l’accesso allo stadio, non sarà presente il nominativo. Per ragioni di sicurezza, infatti, lo stesso verrà trasmesso direttamente alle autorità italiane e tedesche.