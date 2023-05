L’Amministratore Delegato del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha parlato ai microfoni di Kicker, di Patrik Schick. La squadra tedesca, prossima avversaria della Roma in Europa League, dovrà rinunciare al grande ex della sfida, come annuncia lo stesso dirigente. Ecco le sue parole sull’attaccante: “Sarà dura per lui tornare in campo in questa stagione. Un’operazione non è tra le opzioni, al momento. Ha già fatto progressi, ma non in modo decisivo. Sta per passare al prossimo step della terapia”.