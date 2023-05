Bayer Leverkusen, Andrich: “Deluso di aver perso il derby. Con la Roma vogliamo fare risultato all’andata”

In seguito alla sconfitta nel derby con il Colonia per 2-1, il Bayer Leverkusen pensa già al futuro. Giovedì 11 maggio ci sarà la semifinale di andata contro la Roma, e oltre all’allenatore Xabi Alonso, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche il centrocampista Robert Andrich. Queste le sue parole ai microfoni del club: “Sono molto deluso e un po’ arrabbiato. Una brutta fine della giornata. Perdere un derby e poi perderlo in casa fa il doppio. Ci abbiamo provato molto, ma oggi non abbiamo spinto molto. Da lunedì l’attenzione sarà sulla Roma. Vogliamo fare un buon risultato all’andata”.