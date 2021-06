Bavagnoli: “Un orgoglio trasmettere questi valori per far sognare ragazze e bambine”

Elisabetta Bavagnoli ha parlato ai microfoni ufficiali della Roma dopo il comunicato del suo passaggio in dirigenza fino al 2024. Ecco le sue parole:

“Sono grata alla Roma per avermi scelta per questo ruolo. Dopo tre bellissime stagioni da allenatrice ho sentito fosse arrivato il momento di cominciare un nuovo capitolo. In tutto il mondo la Roma è conosciuta per il senso di appartenenza e per l’incredibile entusiasmo dei suoi tifosi: per me è un orgoglio poter trasmettere questi valori e lavorare per far sognare a nuove generazioni di ragazze e bambine di poter indossare la nostra maglia”