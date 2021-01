Bavagnoli: “Ci siamo preparate bene per il Napoli. Linari sarà un valore aggiunto”

Alla vigilia del match di campionato contro il Napoli Elisabetta Bavagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV. Ecco le sue parole:

Come arriva la squadra alla gara di domani?

La squadra si avvicina a questa gara con grande voglia di fare, determinazione e concentrazione. In questi ultimi dieci giorni ci siamo preparate bene, abbiamo cercato di fare tesoro dei miglioramenti e degli errori che avevamo commesso nella partita di Supercoppa, in particolare. La cosa importante sarà dare continuità a quella mentalità che abbiamo avuto dalla partita di Supercoppa in poi.

Sull’arrivo di Linari.

Elena Linari non ha bisogno di presentazioni, credo che una squadra e una società forte e importante come la nostra avesse tutta la voglia e la possibilità di andare a migliorare un reparto già forte. Credo che Linari sia un valore aggiunto, averla è un vantaggio per noi, cercheremo di sfruttarne tutte le qualità.