Bavagnoli: “Aver battuto la Juventus dà autostima. Questa semifinale si gioca su 180 minuti”

La Roma Femminile ha vinto per 2-1 contro la Juventus. Queste le parole di Betty Bavagnoli al termine del match:

“La soddisfazione non è tanto per aver battuto la Juventus ma per aver visto una grande prestazione della squadra. Ci sono stati dei momenti di calo ma lo spirito di sacrificio mostrato è stato bellissimo da vedere. Le ragazze sono andate in vantaggio, non si sono demoralizzate dopo il pareggio e hanno continuato a soffrire per concretizzare le occasioni create”.

Le è piaciuta questa prova di maturità?

Aver battuto la Juventus dà autostima, è la squadra più forte in Italia, ma la cosa a cui guardo di più è la maturità, lo spirito di squadra. Oggi dovevamo dare un segnale dopo lo stop della scorsa settimana a Verona e il segnale c’è stato. Questo mi rende molto orgogliosa.

Si può puntare alla finale?

Sono abituata a fare un passo per volta. Questa semifinale si gioca su 180 minuti, non festeggio ora e non mi sarei disperata se avessimo perso. Attendiamo il ritorno ma questa vittoria ci fa bene.

asroma.com