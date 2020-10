Bavagnoli: “Abbiamo preparato gli ultimi dettagli in vista della ripresa e ci siamo allenate bene”

L’allenatrice della Roma Femminile, Elisabetta Bavagnoli, è stata intervistata da Roma Tv in vista della sfida di domani contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni:

“È stata una settimana buona, ottima. Abbiamo preparato gli ultimi dettagli in vista della ripresa e ci siamo allenate bene, come abbiamo fatto anche durante tutto il periodo di sosta. Abbiamo avuto soltanto un problema, un infortunio con una delle nostre centrocampiste, Vanessa Bernauer, che ha avuto un affaticamento muscolare quindi per questo motivo riposerà. Non avremo anche il nostro capitano che sconterà la squalifica prevista. Queste sono le due defezioni che abbiamo”.

Sulla sfida contro il Verona

Io non do mai nulla per scontato, anche quando affrontiamo squadre che si presentano a Roma con zero punti, perché questo non significa nulla. Affrontiamo una squadra organizzata, che ha una tradizione e che farà di tutto per portare a casa dei punti. Per questo ho preparato la gara cercando di trasmettere alle mie ragazze l’importanza di questa ripresa di campionato. Dovremo affrontare il Verona da squadra che ha preparato la gara in ogni dettaglio.