Batistuta: “Meritavo di vincere, di riuscire a diventare campione almeno una volta. Alla Roma ce l’ho fatta”

E’ stato il colpo Scudetto di Franco Sensi all’inizio della stagione 2000/2001. Gabriel Omar Batistuta, in un’intervista rilasciata al canale YouTube della Serie A, ricorda il campionato vinto con la Roma e quella lunga rincorsa, per lui, ad un trofeo. Queste le sue parole:

“Tutta la mia carriera è stata tesa a cercare di far vincere la Fiorentina. Non ci sono riuscito, però ho dato tutto. E quando ho capito di aver dato tutto ho deciso di cambiare e sono passato alla Roma. E ho vinto. Personalmente credo di essermelo meritato, ho fatto tanti sacrifici per arrivarci e mi meritavo di vincere, riuscire a diventare campione almeno una volta“.