Dopo la giornata trascorsa con la Nazionale, Alessandro Bastoni si prepara a lasciare il gruppo azzurro per far ritorno alla base. Il difensore dell’Inter, reduce dalla squalifica per diffida dopo il giallo preso ieri con l’Estonia, non prenderà parte ai prossimi impegni dell’Italia.

Come comunicato ufficialmente dalla FIGC attraverso una nota:

“Domattina lascerà il ritiro per fare rientro al club di appartenenza Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter, ammonito nel secondo tempo del match con l’Estonia, è squalificato per la sfida con Israele e sarà quindi costretto ai box dopo essere partito nell’undici titolare in tutte e cinque le gare disputate dall’Italia nel girone di qualificazione al Mondiale. Pur non potendo scendere in campo martedì, ha voluto trascorrere tutta la giornata con la squadra, pranzando con i compagni per poi assistere alla seduta di allenamento“.