Bastano 30 minuti di Roma vera per ribaltare partita e Young Boys

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Bastano 30 minuti di Roma vera, correggendo l’Armata Brancaleone mandata in campo all’inizio da Fonseca, per rimontare lo Young Boys e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Nell’altra gara del girone il Cluj ha vinto in trasferta contro il Cska Sofia. Nel prossimo turno i romeni si scambieranno l’avversaria con i giallorossi e potenzialmente si potrebbe scavare già un solco tra le prime due del girone, un solco di 6 punti tra prima/seconda e terza/quarta. Nel primo tempo i capitolini hanno pagato le tante assenze e sono andati sotto, nel secondo grazie soprattutto alle sostituzioni la Roma è tornata ed ha ribaltato la gara con Peres e Kumbulla. Dan e Ryan Friedkin non si sono persi la gara.