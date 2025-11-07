Corriere della Sera (U. Trani) – L’attacco, anche se manca Dybala, non fa cilecca: ci pensano gli altri. Il compagno di nazionale, Soulé, e Pellegrini indirizzano il match di Glasgow contro i Rangers, permettendo alla Roma di riprendere quota in Europa League dopo le sconfitte in coppa all’Olimpico contro Lille e Viktoria Plzen.

Gasperini riceve risposta positiva dagli interpreti rimasti a disposizione per dare comunque un senso all’attacco. Ferguson e Bailey sono infortunati, come Dybala, e Baldanzi non è stato inserito nella Lista Uefa. Il trio davanti è obbligato e dunque scontato: con Soulé e Pellegrini c’è Dovbyk. La scelta finisce lì. In panchina l’unico cambio è El Shaarawy, entrato in campo ad inizio ripresa.

La Roma in 14 partite (10 in campionato e 4 in Europa League) ha realizzato due reti per cinque volte: a Nizza, nella notte del debutto in coppa, poi contro Verona e Parma all’Olimpico, contro la Fiorentina al Franchi, e a Glasgow. Ma Paulo Dybala è stato titolare solo contro il Parma (a Firenze entrò sul 2-1 per i giallorossi).