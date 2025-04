Il tecnico biancoceleste Marco Baroni in un’intervista a Dazn.it, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo rapporto di grande affetto tra lui e il mister Ranieri, la quale affronterà nella giornata di oggi alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Quando al tecnico, è stato riferito che il mister Ranieri gli faceva i complimenti sul suo, a detta sua, strabiliante lavoro il mister Baroni ha risposto così:

“Io lo ringrazio devo farli a lui. Abbiamo elencato questo percorso per me il mister, io lo chiamo ancora così perché è stato mio allenatore. Non è una sorpresa, Claudio nella sua carriera ha fatto qualcosa di straordinario e io ho avuto la fortuna anche di viverlo per qualche mes,e perché poi sono andato via da Napoli. Però è stato bravissimo e l’abbiamo visto, ha fatto una carriera meravigliosa. È un percorso straordinario e pazzesco anche questo ultimo anno che ha fatto con la Roma.”