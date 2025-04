Il Messaggero (N. Faccini) – Un bagno di sangue al nord del circolo polare artico. Il Bodo/Glimt demolisce la Lazio e ha grossi rimpianti per non aver inflitto ai biancocelesti una storica imbarcata. Per Baroni l’unica nota lieta del primo round è aver mantenuto una flebile speranza in vista di giovedì prossimo. Anche grazie a 3 prodigi di Mandas, che non fa drammi ai microfoni del club. “Su questo campo è difficile per tutti, ma in casa siamo forti ed è tutto ancora aperto. Ora non abbiamo tempo, pensiamo solo al derby”. Nemmeno il tecnico è sorpreso dalla performance dei rivali. “Lo sapevo, giocano a velocità altissima e sfruttano il loro campo. Siamo straconvinti che davanti ai nostri tifosi sarà tutt’altra gara. Ora c’è da recuperare energie fisiche e mentali, perché con la Roma è determinante”.

Il 50* gettone di Pedro in Europa League è amaro. “Potevamo fare meglio, siamo stati fortunati perché loro non l’hanno chiusa. Inutile rimuginare, domenica avremo bisogno dei laziali per una sfida di grande passione”. All’Aspmyra Stadio non si salva nessun calciatore di movimento, neppure Isaksen, deluso a Lazio Style Channel. “A Roma dovremo cambiare radicalmente mentalità ed essere più aggressivi. Loro hanno fatto tiki-taka, giocando alla grande. Giovedì ci serve l’Olimpico pieno”. Ma prima c’è la Roma e “non ci sono scuse: è la sfida più importante dell’anno”, ha concluso il danese. A capitan Zaccagni, in ombra, di parlare non va proprio: “Archiviamo questo ko e concentriamoci sul derby”. Dalla pancia dell’impianto più piccolo della competizione mister Baroni ha ostentato fiducia. “Le percentuali sono a loro favore, ma possiamo ribaltare il punteggio”, ha esordito.

Nel derby Baroni avrà un Castellanos in più, probabilmente dall’inizio. “Avevamo preventivato un suo impiego part-time, oggi ha fatto una buona mezz’ora. Con la Roma sarà titolare. Giovedì sera avrà i 90′ nelle gambe”. Intanto, la Lazio ha invitato l’arbitro aggredito in Sicilia: domenica assisterà al derby.