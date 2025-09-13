Il Torino si prepara a una trasferta delicata e impegnativa: domani i granata affronteranno la Roma all’Olimpico nell’anticipo delle 12:30, valido per la terza giornata di campionato. Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza del match e la necessità di affrontarlo con carattere e intensità.

L’allenatore ha evidenziato il valore dell’avversario: “La Roma è prima da otto mesi, non possiamo permetterci di giocare a ritmo basso. Queste partite devono testare il nostro livello, serve una gara di personalità e spessore”. Baroni ha poi aggiunto che i duelli individuali saranno determinanti, riconoscendo la solidità della squadra di Gasperini e la difficoltà della sfida. Ecco le sue parole:

Come immagina il secondo passo del suo Toro a Roma?

“La Roma non è solo due partite, è prima in classifica da otto mesi. Sappiamo le difficoltà, ma sono proprio queste le partite che devono anche testare il nostro livello. Serve una gara di personalità e spessore, con ritmo, non puoi giocare a ritmo basso“.

A che punto è la sua squadra?

“Si è sempre spesa tanto in campo, lo stiamo facendo sempre di più ed è ciò che mi ha colpito di questi ragazzi. Non voglio alibi, ma ci vuole tempo per assemblare. Ci sono cose che stiamo migliorando, se dovessi contare gli allenamenti non sono tanti. Siamo sulla strada giusta, lavoreremo forte per trovare la condizione massimale“.