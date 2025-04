La Lazio esce sconfitta in Norvegia, la doppietta di Saltnes decide il match d’andata, sarà necessaria una rimonta nella sfida all’Olimpico della settimana prossima, per accedere alle semifinali di Europa League. Archiviato il ko europeo, i biancocelesti incontreranno la Roma, gara prevista per domenica alle 20.45.Marco Baroni nel post-match di Bodø-Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky:

Sul derby

“Ora dobbiamo ritrovare energie. Arriveremo domani mattina e faremo un leggero allenamento poi una seduta sabato e prepariamo bene questa gara, il derby, ci saremo con tutta la nostra forza e voglia e con la forza della nostra gente. I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli, siamo arrivati qui tutti insieme e vogliamo giocarci le nostre chance al ritorno ma prima abbiamo un derby importantissimo e vogliamo affrontarlo al meglio”.

Su Castellanos

“Era in preventivo fare un part-time oggi e poi il derby farlo giocare di più. Titolare? Sì penso di sì, non farà magari 90′ per poi fare tutta la partita al ritorno giovedì prossimo”.