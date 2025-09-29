Barnaba, il patron del Lille: “Emozionante affrontare la Roma”. E svela un retroscena sui Friedkin

Un cuore romanista che, almeno per una notte, batterà da avversario. Alessandro Barnaba, numero uno di Merlyn Advisors e patron del Lille, vivrà giovedì all’Olimpico una partita speciale contro la Roma, la squadra che ha sempre tifato.

“Giovedì sarà una sensazione incredibile. Affrontare la Roma, la mia squadra del cuore, con il mio club, sarà bellissimo”, ha raccontato al U.S. Polo, lasciando trasparire tutta l’emozione della vigilia.

Ma non solo: Barnaba ha anche rivelato un curioso retroscena legato ai Friedkin, oggi proprietari della Roma. “In passato ho aiutato i Friedkin nella trattativa che ha portato all’acquisto del club giallorosso”, ha confessato, aggiungendo così un tassello inedito alla storia recente della società capitolina.