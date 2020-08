Barcellona, Planes nuovo direttore tecnico. Sfuma il suo arrivo alla Roma

Nulla da fare per l’arrivo di Ramon Planes alla Roma, come nuovo direttore sportivo, dopo l’addio di Gianluca Petrachi. Il dirigente spagnolo, infatti, non è stato toccato dalla rivoluzione in casa Barcellona, che invece ha portato Abidal e Quique Setién ad essere allontanati dal club blaugrana. I catalani, attraverso il proprio profilo Twitter, hanno annunciato di aver affidato la direzione tecnica a Planes, che quindi non approderà a Trigoria nei prossimi mesi. Di seguito, il tweet originale:

❗ LATEST NEWS – Ramon Planes, new technical director for Barça pic.twitter.com/JQq6Z9r7xb — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2020