Barcellona, Planes in bilico, convocata per lunedì una riunione straordinaria. Ipotesi Pochettino per la panchina

La pioggia di gol caduta in casa Barcellona ieri sera nella disfatta contro il Bayern Monaco – gara che ha visto i bavaresi trionfare per 8 reti a 2 – rischia di avere conseguenze serie anche per quel che riguarda la dirigenza blaugrana. Stando a quanto riferito dall’agenzia EFE, infatti, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha convocato per lunedì una giunta straordinaria per decidere i piani e gettare le basi per il futuro della società catalana. Tra le figure messe in dubbio c’è anche Ramon Planes, direttore sportivo che recentemente è stato accostato alla Roma per il ruolo di ds dopo l’addio di Petrachi. Se, in caso contrario, Planes dovesse essere confermato, è pronto a raggiungerlo al Barcellona Mauricio Pochettino, tecnico ex Tottenham che ha già collaborato con Planes in passato.