Intervistato dalla tv ufficiale del club, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è tornato sulle recenti eliminazioni in Champions League da parte della formazione catalana: “Vinte solo 4 Champions League con Messi? Sono d’accordo. Ci mancano le Champions League in cui siamo stati eliminati da Inter, Chelsea, Roma e Liverpool. Quattro edizioni che mertivamo per come abbiamo giocato. Credo sia stato ingiusto“.