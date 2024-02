Barber (Ceo Brighton): “È sicuramente un sorteggio molto entusiasmante per noi. La Roma ha grande tradizione nelle competizioni europee”

Paul Barber, Ceo del Brighton prossimo avversario della Roma, ha parlato nell’immediato post sorteggio per presentare la sfida di Europa League. Ecco le sue parole:

“Questo è un altro sorteggio entusiasmante per noi. Questa è la nostra prima stagione in Europa, quindi volevamo andare in un nuovo Paese e affrontare un club differente da quelli già affrontati. È sicuramente un sorteggio molto entusiasmante per noi“.

Cosa significa per il club essere in Europa League?

“È molto speciale. Il club ha 123 anni di storia e giocare per la prima volta una competizione europea è davvero eccitante per il club, i tifosi, i giocatori e tutto lo staff“.

Ora qual è l’obiettivo?

“Non facciamo previsioni. Affronteremo un avversario molto duro a Roma, loro hanno una grande storia nelle competizioni europee e in Serie A“.

Si sfideranno due tecnici italiani

“Sì, sto cercando di parlare con Roberto De Zerbi per commentare il sorteggio. Sicuramente sarà felice di tornare in Italia per giocare una grande partita contro la Roma“.