Cambio importante in casa Roma: Federico Balzaretti, membro dello staff del direttore sportivo Ricky Massara, è pronto a lasciare il club giallorosso per intraprendere una nuova esperienza al Marsiglia.
Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Cilli di Sky Sport, l’ex difensore collaborerà con il ds Benatia nel club francese allenato da Roberto De Zerbi, con l’accordo ormai vicino alla formalizzazione.
Balzaretti lascia la Roma: nuova avventura al Marsiglia con Benatia
