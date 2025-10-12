Mario Balotelli torna a parlare del mondo Inter e lo fa con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue. L’ex attaccante nerazzurro è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, dove ha condiviso alcuni pensieri sulla sua carriera, sul primato in classifica di Roma e Napoli. Ecco le sue parole:

Chi vince il campionato?

“Non lo so, però fa un certo effetto e anche piacere vedere Napoli e Roma prime in classifica, è bello cambiare ogni tanto. Chivu? Fa effetto vederlo in panchina. Lui è una bella persona, sa di calcio, secondo me ci può stare uno come lui sulla panchina dell’Inter“.