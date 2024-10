Il Tempo (M. Cirulli) – Juric non stravolge la formazione e si affida a Dybala e Dovbyk per battere il Torino. Messe da parte le discussioni successive alla partita con la Fiorentina, il tecnico croato è pronto a riproporre un undici titolare di livello senza esclusioni clamorose. In difesa è confermato Mancini, che andrà così a completare il reparto insieme a N’Dicka e Angeliño, costretto a tornare nella linea a tre vista anche l’assenza per squalifica di Hermoso. Al posto dello spagnolo sulla fascia ci sarà nuovamente Zalewski, mentre sulla corsia opposta, anche per mancanza di alternative di qualità, agirà Celik.

A centrocampo ci sono 3 giocatori per due maglie. Considerando più arretrati nelle gerarchie Le Fée e Paredes, Juric dovrà scegliere la coppia tra Cristante, Koné e Pisilli, con l’ex Atalanta e il francese che sembrano in vantaggio rispetto al prodotto della Primavera. In attacco Dovbyk sarà sostenuto da Dybala e Pellegrini: il capitano della Roma è ancora alla ricerca della prima marcatura stagionale, mentre la “Joya” vuole arrivare a quota 10 gol in carriera contro il Torino.

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images]