Ballottaggio a sinistra fra Perotti e Mkhitaryan

Anno nuovo, Roma vecchia. Paulo Fonseca non farà stravolgimenti nell’undici titolare per la sfida contro il Torino di domani sera. Davanti ai circa 35mila spettatori il tecnico ripartirà dagli stessi uomini che hanno chiuso in bellezza il 2019. Non hanno recuperato ancora Pastore, Perotti, Mkhitaryan e Cristante. L’unico ballottaggio è in alto a sinistra tra Perotti e Mkhitaryan. L’argentino si è guadagnato un posto ma l’armeno, con due goal nelle ultime quattro partite, sembra aver recuperato posizioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.