Ballardini: “Grande partita, abbiamo meritato. Questa la strada da percorrere”

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato al termine del successo contro la Roma. Queste le sue parole a Dazn:

Coraggio di scendere in campo con il tridente. La Cremonese meritava questi punti?

Confermo. La Cremonese ha fatto una partita con intensità, ha meritato. Quando ci siamo allargati abbiamo sofferto. La Cremonese però ha fatto una grande partita.

Credeva di vincerla dopo il pareggio?

Quando la Roma ha pareggio direi una bugia se dicessi che ci fossero più occasioni per loro. La Cremonese ha meritato.

Su Tsadjut.

È intelligente, si allena benissimo: sono poi queste le prestazioni.

Ha trovato la giusta strada?

In zona palla se vuoi mettere pressione, poi lontano servono coperture. Abbiamo fatto altre grandi partite, come in Coppa Italia con la Roma. Per me è importante come la squadra è chiara nelle due fasi: riusciamo a pressare, a restare corti. Quando abbiamo la palla, però, facciamo fatica a tenerla: se sei bravo nel primo passaggio metti in difficoltà. Questa è la strada da percorrere, ma non è da oggi che la Cremonese fa queste partite.

Cosa serve per la salvezza?

Da quando siamo arrivati qui non abbiamo mai guardato la classifica e non la guardiamo ora. Cerchiamo di fare grandi partite, poi vediamo cosa esce fuori.