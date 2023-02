Ballardini: “Ci proviamo”

Il Corriere dello Sport (M. Malfatto) – La Cremonese vuole cancellare le zero vittorie in campionato in una stagione che rischia di trascinarsi nell’anonimato. Curiosamente la formazione lombarda chiude il mese come l’ha aperto, contro i giallorossi.

Il punto forte dei giallorossi sembrano essere le fasce, soprattutto con il recupero di Spinazzola. Le parole di Ballardini:

“Sarebbe molto riduttivo per i giallorossi. Hanno difensori centrali importanti, in mezzo due centrocampisti solidi come Matic e Cristante più uno dei giocatori più interessanti del campionato, Pellegrini. In avanti c’è solo l’imbarazzo della scelta. Insomma, un complesso che è stato ben assemblato dove è difficile trovare un punto debole. Ma penso che abbiamo le qualità per competere anche con loro. Bisogna essere squadra nel senso di restare corti e stretti, raddoppiando e non consentendo molto. Se concedi spazio a grandi giocatori sai che potranno esaltarsi e punirti in fretta, se li limiti li puoi mettere in difficoltà. In poche parole dobbiamo commettere meno errori”.

Situazione infermeria?

“Dessers si allena con noi da una settimana mentre Chiriches da un paio di giorni e quindi ci saranno. Dovrò invece rinunciare a Castagnetti, alle prese con una tonsillite. Tsadiout? A Torino ha fatto una grande partita, deve continuare così”.