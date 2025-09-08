Domani gioca l’Italia Under 21 alle 18:15 contro il Montenegro. Alla vigilia della seconda partita ufficiale del nuovo CT Silvio Baldini si è tenuta la conferenza stampa pre-partita. Il mister ha anche evidenziato il talento del centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli. Queste le sue dichiarazioni: “Secondo me Pisilli ha un grande potenziale. Dai veterani di questa nazionale mi aspetto che tirino fuori il massimo, ha un grande potenziale e questo potenziale deve metterlo a disposizione dell’Under 21”.