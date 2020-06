Dalla Premier, sondaggio su Under. Smalling, Baldini insiste con lo United

Il Messaggero (S. Carina) – Baldini continua a lavorare sottotraccia per riaprire la pista Smalling. Lo United chiede 25 milioni ma la Roma, forte della volontà del giocatore, prova ad abbassare le pretese. L’alternativa di lusso è lo svincolato Vertonghen. Con l’olandese l’intesa è quasi totale, manca solo l’accordo sul premio alla firma. Salta invece lo scambio Cristante–Mandragora a causa dell’infortunio al crociato di quest’ultimo.

L’operazione sarebbe stata vantaggiosa sia per la Roma che per la Juve, che avrebbero ipervalutato i giocatori 35 milioni, ottenendo un’ampia plusvalenza. Arenato al momento lo scambio Kluivert-Mkhitaryan, il club giallorosso cerca anche di piazzare Schick che però vuole restare al Lipsia. Il club tedesco è fermo alla proposta di 20 milioni forte della volontà del ragazzo e da Trigoria ne chiedono 24. Si cercano acquirenti in Premier ma a parte un sondaggio dell’Everton (interessato anche a Under) e del Newcastle, non c’è nulla.