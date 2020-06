Dopo poco più di un anno come dirigente sportivo del Milan, Frederic Massara potrebbe fare il suo ritorno alla Roma. Secondo quanto riporta La Repubblica è Franco Baldini a volere il suo ritorno nella Capitale, dopo la sospensione di Gianluca Petrachi dal ruolo di direttore sportivo dei giallorossi. Massara per adesso si sta occupando del mercato del Milan, ma non si esclude un ritorno di fiamma a fine stagione.