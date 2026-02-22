Nella schiacciante vittoria per 3-0 del Genoa contro il Torino, a parlare ai microfoni di DAZN è Tommaso Baldanzi, uno dei protagonisti del match.

LE PAROLE DI BALDANZI

Su De Rossi.

“Il mister? Ci tengo molto a lui e penso si veda anche che lui ci tiene molto a me. Mi ha portato a Roma, e poi ha avuto la sua influenza nel venire qua. Abbiamo fatto una gran partita, l’abbiamo preparata bene e siamo molto contenti. Nel finale gli ho detto che stavo ancora bene perché avevo voglia di giocare, ma ovviamente non avevo i 90 minuti nelle gambe”.

L’avventura nella Capitale.



“Avevo voglia di giocare, ma ovviamente non avevo i 90 minuti nelle gambe. Roma? Mi ha dato tantissimo. Ho giocato con giocatori da definire come campioni, ho preso il buono da loro”.

Il ruolo nel Genoa.

“Quando sono arrivato qua mi hanno detto di cosa avevano bisogno e ho cercato di mettere tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Ruolo? Mi piace tantissimo, sia trequarti che mezzala, cerco di dare una mano anche in fase difensiva, ovviamente non è una mia caratteristica più forte, però cerco di farlo al meglio”.

Baldanzi parla del Ferraris.

“Ferraris? Oggi bellissimo, la prima volta col Bologna ancora più bello. È una bolgia e ci spinge a fare quel centimetro in più. A mezzogiorno e mezza era tutto pieno, siamo felicissimi“.