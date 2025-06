Giovane, talentuoso e con la testa già ben salda sulle spalle. Tommaso Baldanzi si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel calcio italiano, sia con la maglia della Roma che con quella dell’Under 21. Reduce dal gol vittoria in Italia-Romania, il trequartista ha parlato a tutto tondo in una lunga intervista concessa a Idealista, raccontando sensazioni, passioni e prospettive per il futuro.

“Nel 2025 abbiamo fatto una cavalcata incredibile, è stata un’emozione dopo l’altra”, ha detto Baldanzi riferendosi al percorso della Roma nella scorsa stagione. Un anno che per lui ha segnato una crescita importante, sia dal punto di vista tecnico che umano. “Roma è una città bellissima, viverla da calciatore ti dà qualcosa in più. I tifosi ti fanno sentire importante ogni giorno”, ha aggiunto. Ecco l’intervista completa:

Te la senti di farci un bilancio della stagione giallorossa appena conclusa? Qual è il ricordo di quest’annata a cui sei più legato?

“È stata una stagione iniziata con qualche difficoltà, ma poi siamo riusciti nel girone di ritorno a fare qualcosa di straordinario grazie a mister Ranieri che ci ha dato la tranquillità giusta. Non ho un ricordo singolo da citare. Menzionerei piuttosto tutti questi mesi del 2025 in cui abbiamo compiuto una cavalcata incredibile che ci ha permesso di arrivare in Europa dopo un girone di andata difficile.”

In che zona vivi e come ti trovi?

“Ho deciso di vivere vicino al centro della città, proprio per godere appieno delle meraviglie che offre Roma e per respirarne ogni giorno la storia.”

Qual è la tua casa ideale? Spazi come il terrazzo o il giardino sono fondamentali?

“Sì, mi piace avere i giusti spazi sia internamente che esternamente. Per quanto riguarda la mia casa ideale, molto dipende dai luoghi dove vado a vivere.”

Quanto tempo spendi in casa? Ti piace visitare la città e viverla a pieno?

“Mi piace stare in casa in famiglia o con gli amici. Ma, allo stesso tempo, l’aver scelto di vivere in centro è segnale di quanto mi piaccia rilassarmi e passeggiare in città quando è possibile.”

Quali sono le tue abitudini e passioni extra calcio?

“Mi piace dedicarmi ai miei affetti e trascorrere tempo con gli amici. Oltre al calcio, mi piace molto il tennis e lo seguo con piacere.”

Puoi scegliere un coinquilino tra i tuoi compagni: chi sarebbe?

“Sicuramente sceglierei Niccolò Pisilli. Siamo molto amici e abbiamo un grande rapporto. Certo, non so come sarebbe vivere con lui h24 tra le mura di casa e quelle di Trigoria (ride, ndr).”

Investiresti nel mercato immobiliare?

“Ad essere sinceri, è una valutazione che ancora non ho fatto, essendo ancora molto giovane. A fine carriera sicuramente mi guarderò intorno e non escludo di investire nel mercato immobiliare.”