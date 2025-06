Corriere dello Sport (L. Scalia) – Baldanzi vuole impressionare Gasperini, che in lui potrebbe vedere un possibile erede di Papu Gomez. Tommaso vuole sfruttare l’Europeo Under 21 per consacrarsi e convincere il nuovo allenatore.

A Roma non ha segnato molto ma i suoi miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti. In questo Europeo l’Italia dei grandi e la squadra di Trigoria lo osserveranno con la lente d’ingrandimento. Dopo il gol messo a segno con la Romania, è atteso alla prova del nove contro i padroni di casa della Slovacchia.