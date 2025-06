Sospiro di sollievo per Tommaso Baldanzi, uscito ieri durante la partita con la Slovacchia, valida per l’Europeo Under 21. Gli esami strumentali, come riporta Filippo Biafora, hanno escluso lesioni al ginocchio. Per il numero 35 giallorosso sarà necessario solo un po’ di riposo, unito a fisioterapia, prima di ritornare in campo.