Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Tommaso Baldanzi sta bene, il ginocchio non ha riportato lesioni ed è pronto a tornare tra qualche giorno a disposizione della Nazionale Under 21 per l’Europeo che sta disputando in Slovacchia.

L’attaccante dovrà stare a riposo due-tre giorni e saltare la sfida contro la Spagna. Scalpita Pisilli, che vuole essere protagonista. Gasperini vuole studiarlo bene ed è convinto che le sue caratteristiche possano essere ideali per il suo gioco.