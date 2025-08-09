Tommaso Baldanzi ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito di Gianluca Di Marzio. Tra passato, presente e futuro si è raccontato. Queste le sue parole:

Sul momento che sta vivendo in giallorosso

“Sto bene, stiamo lavorando tanto. È un ritiro tosto come ci aspettavamo ma siamo sicuri che ci servirà. Stiamo lavorando bene e sono molto felice per quello che ho fatto per adesso. Posso migliorare su alcuni aspetti, nel calcio c’è sempre da migliorare”.

Obiettivi per la prossima stagione?

“Non ci siamo posti obiettivi precisi. Sappiamo, però, come lo sanno tutti, che il nostro obiettivo è riportare la Roma in Champions League e cercare ogni anno di vincere qualcosa, che sia la Coppa Italia o l’Europa League“.

Su Gasperini.

“Prendere un allenatore forte e che ha fatto tanto bene negli ultimi anni è un segnale da parte della società”.

Sulla concorrenza.

“Vivo molto serenamente questa cosa. La concorrenza c’è ovunque e in una squadra forte come la Roma è ovvio che ci sia”.

Capitolo futuro.

“Qui sto molto bene, anche con i compagni”.

Dybala.

“È un grandissimo giocatore e mi ha fatto davvero effetto come persona. Ci puoi parlare tranquillamente”.

Nazionale.

“Sicuramente è un obiettivo di qualsiasi giocatore italiano. Ho avuto la fortuna di fare tutte le varie categorie della Nazionale e anche un Mondiale U20 in cui siamo arrivati fino in fondo. Anche all’Europeo abbiamo fatto belle cose. Sarebbe un sogno, sicuramente, concludere il tutto con l’esordio”.

Il ricordo del nonno…

“Ho anche un tatuaggio dedicato a lui. L’ho conosciuto poco e penso sarebbe stato un grande sogno vedermi dove sono ora: gli dedico tanti traguardi che raggiungo”.