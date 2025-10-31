Roma: i Friedkin puntano su Balata per il ruolo di CEO

La proprietà giallorossa, dopo aver valutato i profili di Alessandro Antonello (ex Inter) e Andrea Perrelli (Sky) starebbe monitorando con attenzione Mauro Balata.

Come riportato da Il Messaggero, continua la ricerca dei Friedkin per il nuovo amministratore delegato. Nella lista dei candidati è entrato anche Balata, classe 1962 avvocato e dirigente sportivo di lungo corso, figura esperta e rispettata nell’ambiente calcistico.

Dal 1990, inoltre, fa parte della Procura Federale FIGC. È stato inoltre Presidente della Lega di Serie B e capo delegazione della Nazionale Under 21, oltre che componente del Comitato di Presidenza della FIGC.

La valutazione del prossimo CEO, per la famiglia Friedkin, sembra orientata verso una figura che possa unire competenza legale, conoscenza del sistema sportivo italiano e rappresentanza internazionale. Ecco perché il profilo di Balata è in piena sintonia con le richieste del club.