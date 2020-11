Il Tempo – Sono tre gli squalificati in Serie A dopo l’ottava giornata. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandea ha fermato per un turno Bakayoko del Napoli, che salterà la sfida di domenica al San Paolo contro la Roma, e Perin del Genoa tra i calciatori, e il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, fra gli allenatori. Per quest’ultimo anche un ammenda di 10 mila euro.