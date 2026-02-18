Non tutte le storie trovano subito la loro dimensione ideale. A volte serve un passo indietro per ritrovare serenità e continuità. È il caso di Leon Bailey, che dopo l’esperienza in prestito alla Roma ha fatto ritorno in Inghilterra, ritrovando l’ambiente che lo aveva valorizzato.

Nel corso dell’ultimo episodio di The Official Aston Villa Podcast, l’esterno giamaicano ha raccontato le sue sensazioni dopo il rientro all’Aston Villa. Ecco le sue parole:

Sul ritorno.

“Sono felice di essere tornato. Mi è mancato tutto da quando sono partito. Prima di tutto, mi mancava lo spogliatoio“.

Su Emery.

“Mi mancava molto l’allenatore. Per me è il miglior manager che abbia mai avuto e penso che sia straordinario. Non solo lui, ma anche lo staff intorno. Tutti loro giocano un ruolo enorme. Mi hanno aiutato molto nella mia carriera e ne sono grato. Tornare in questo ambiente è fantastico. Sento di stare imparando di nuovo. Sento di essere nel posto giusto“.

Sull’esperienza alla Roma.

“Nell’ultima partita con la Roma ho giocato da numero 9. Lì ho giocato più da centravanti che nella mia posizione. All’inizio della mia carriera ero un centravanti e sono diventato un’ala offensiva soltanto all’inizio della mia carriera professionistica“.