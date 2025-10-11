Dopo quasi due mesi di stop, Leon Bailey si avvicina finalmente al rientro in campo, ma senza forzature. L’esterno giamaicano, arrivato in estate con grandi aspettative, non ha ancora potuto esordire con la maglia della Roma a causa di un infortunio al retto femorale rimediato già al primo allenamento. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore sta completando il recupero e, dopo gli ultimi controlli che hanno confermato l’assorbimento della lesione, continuerà ancora per qualche giorno con un programma differenziato.

L’obiettivo realistico resta il ritorno tra i convocati per la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, in programma il 23 ottobre, o al massimo per il match successivo contro il Sassuolo. Non è escluso che possa essere convocato in via simbolica già per Roma-Inter del 18 ottobre, ma difficilmente sarà utilizzabile dopo quasi 60 giorni di inattività. Lo staff tecnico e medico giallorosso non vogliono correre rischi, anche alla luce della storia clinica del giocatore, che durante i suoi anni all’Aston Villa ha saltato ben 54 partite per infortunio. Meglio dunque un rientro graduale, con l’obiettivo di averlo al top per il finale di ottobre.